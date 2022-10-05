Генеральный менеджер «Партизана» – о Кампаццо: «Я никогда с ним не разговаривал»

Генеральный менеджер Зоран Савич опроверг слухи об интересе белградского клуба к аргентинскому разыгрывающему .

«Я никогда с ним не разговаривал», – сказал Савич.

Главный тренер команды Желько Обрадович в свою очередь признал, что команде не хватает хороших игроков на позиции первого номера.

«У нас огромные проблемы на позиции разыгрывающего. Мы будем искать решение на тренировках и во время матчей. Посмотрим, как это будет выглядеть, а потом примем некоторые решения», – сказал тренер.

По информации СМИ, Кампаццо близок к переходу в .

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