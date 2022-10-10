«Даллас» может подписать Факундо Кампаццо
Бывший разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) может перейти в «Даллас».
По информации инсайдера НБА Марка Стейна, «Маверикс» всерьер рассматривают возможность подписания аргентинца.
Кампаццо неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в НБА. Также им интересуются клубы Евролиги «Фенербахче» и «Реал», за который он выступал с 2014 по 2020 год.
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