«Даллас» может подписать Факундо Кампаццо

Бывший разыгрывающий (31 год, 178 см) может перейти в .

По информации инсайдера НБА Марка Стейна, «Маверикс» всерьер рассматривают возможность подписания аргентинца.

Кампаццо неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в НБА. Также им интересуются клубы Евролиги и , за который он выступал с 2014 по 2020 год.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?