Марк Джексон: «Переход Беверли не дает право говорить о Большой четверке «Лейкерс»
Бывший игрок НБА, ныне комментатор ESPN Марк Джексон во время трансляции не согласился с мнением коллеги, который заявил, что приобретение «Лейкерс» Патрика Беверли позволяет говорить о наличии в составе команды Большой четверки.
«Стоп, переход Беверли не дает право говорить о Большой четверке «Лейкерс». Это не Большая четверка», – заявил Джексон.
Большое трио «Лейкерс» составляют Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Патрик Беверли.
Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы
Комментарии