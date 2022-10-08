Марк Джексон: «Переход Беверли не дает право говорить о Большой четверке «Лейкерс»

Бывший игрок , ныне комментатор ESPN Марк Джексон во время трансляции не согласился с мнением коллеги, который заявил, что приобретение «Лейкерс» позволяет говорить о наличии в составе команды Большой четверки.

«Стоп, переход Беверли не дает право говорить о Большой четверке «Лейкерс». Это не Большая четверка», – заявил Джексон.

Большое трио «Лейкерс» составляют , и Патрик Беверли.

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