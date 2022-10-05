Марко Белинелли: «Ведем переговоры о продлении контракта с «Виртусом». Я полон энергии»

Итальянский защитник признался, что рад вернуться в Евролигу и намерен продлить контракт с .

«Мы ведем переговоры о продлении контракта с «Виртусом».

Я люблю эту игру, чувствую себя прекрасно и полон энергии и азарта. Я скучал по Евролиге, когда играл в США, и смотрел все матчи, насколько это было возможно. Теперь у меня появилась возможность снова играть в этом турнире, и мне очень интересно, что из этого выйдет.

Это также очень важный момент для клуба, который не участвовал в турнире 14 лет. Город Болонья ждал этого момента», – сказал Белинелли.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? За кем следить? Как смотреть?