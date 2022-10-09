Дрэймонд Грин: «Я люблю Джордана Пула. Это мой друг»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на вопрос, как он относится к партнеру по команде Джордану Пулу.
«Я люблю Джордана Пула. Это мой друг. Ведь не просто так шкафчик Джордана находится рядом с моим с самого первого дня», – сказал Грин.
В среду Грин набросился на Пула во время тренироки и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.
Позже игрок извинился перед Пулом и всей командой и сообщил, что временно покинет расположение команды.
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