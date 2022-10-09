Дрэймонд Грин: «Я люблю Джордана Пула. Это мой друг»

Форвард «Голден Стэйт» ответил на вопрос, как он относится к партнеру по команде Джордану Пулу.

«Я люблю . Это мой друг. Ведь не просто так шкафчик Джордана находится рядом с моим с самого первого дня», – сказал Грин.

В среду Грин набросился на Пула во время тренироки и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Позже игрок извинился перед Пулом и всей командой и сообщил, что временно покинет расположение команды.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег

20 легендарных драк между одноклубниками в баскетболе