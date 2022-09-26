Джейлен Браун – об отстранении Име Удоки: «Команда шокирована и озадачена»

Форвард заявил, что еще не разговаривал с , и признался, что команда была «шокирована и озадачена» отстранением главного тренера от работы на год.

«Хотелось бы узнать больше подробностей. Из того, что нам известно, сложно сделать вывод, было ли это по обоюдному согласию или нет. Как мы знаем, раньше такое уже случалось на рабочем месте. Похоже, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Я настроен оптимистично. Я верю в Джо Маззуллу. Джо верит в меня. Он видит, что мои возможности безграничны. Он с нетерпением ждет начала работы», – сказал Браун.

«Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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