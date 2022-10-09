Данк Александра Ганькевича принес «НН» победу над «Автодором»

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Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Ганькевич отметился решающим попаданием в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (71:69).

При равном счете за несколько секунд до конца игры Ганькевич получил шикарную передачу от Евгения Бабурина и вколотил сверху двумя руками.

К финальной сирене на счету форварда было 6 очков (3-3 с игры) и 2 подбора за 14:25 на площадке.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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