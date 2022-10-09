Зоран Лукич: «Даже после неожиданной смены тренера «Автодор» продемонстрировал, что их нельзя недооценивать»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата лиги ВТБ против .

«Даже после неожиданной смены тренера перед стартом сезона «Автодор» продемонстрировал, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы увидели это в матче против «Астаны».

Я уверен, что их новый наставник сделает все возможное, чтобы грамотно подготовить команду к поединку с нами. Нам в этой встрече необходимо максимально придерживаться плана на игру, выполнить его от начала и до конца. Это будет ключевым фактором хорошей игры в нашем исполнении», – сказал Лукич.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе