Зоран Лукич: «Даже после неожиданной смены тренера «Автодор» продемонстрировал, что их нельзя недооценивать»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».
«Даже после неожиданной смены тренера перед стартом сезона «Автодор» продемонстрировал, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы увидели это в матче против «Астаны».
Я уверен, что их новый наставник сделает все возможное, чтобы грамотно подготовить команду к поединку с нами. Нам в этой встрече необходимо максимально придерживаться плана на игру, выполнить его от начала и до конца. Это будет ключевым фактором хорошей игры в нашем исполнении», – сказал Лукич.
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