Шакил О’Нил: «Я рэпер, а не баскетболист»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил стал гостем подкаста Drink Champs.

«Раньше говорили, что Шак, возможно, лучший игрок на свете, но он не умеет бросать штрафные. Это факт, нельзя обижаться на это, верно?» – рассказал О’Нил во время беседы.

«Да, мы специально притащили мяч, чтобы увидеть, как ты выполнишь несколько штрафных бросков здесь и сейчас», – подколол центрового ведущий подкаста, рэпер N.O.R.E.

«Нет! Я ведь рэпер, а не баскетболист! Я рэпер, да-да, нужно выпить за это. Пей, N.O.R.E.!» – парировал Шак и показал подвеску, на которой было написано «DJ Diesel».

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