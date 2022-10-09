Василий Карасев: «Наше главное оружие — это защита»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне гостевого матча против «Астаны» заявил, что команде необходимо показать такую же самоотдачу, как в дебютном матче против «Локомотива-Кубань» (86:73), и что главное оружие МБА — это защита.

— Довольно сложно разбирать «Астану» по первой игре с «Автодором», все же в Саратове не играли легионеры команды. Плюс, всегда дома играет очень хорошо. Мы должны показать такую же самоотдачу, которая была в Краснодаре.

— Не пришлось ли где-то немного успокаивать ребят после первой игры, предостерегать от излишней радости?

— Нет, состояния эйфории ни у кого не было. Все ребята — профессионалы, понимают, что это лишь одна игра из множества предстоящих. Если будем думать о прошлых победах, новые будет одерживать тяжело. Конечно, выложились с «Локомотивом», показали хороший баскетбол, агрессивно отыграли на своем кольце, но это уже в прошлом. Теперь нужно думать о том, чтобы показывать такую игру впредь.

Наше главное оружие — это защита. В то же время, как я и говорил, есть еще очень много вещей, над которыми нужно работать, в частности в нападении.

— Второй подряд дальний выезд. Это сказывается на подготовке?

— С одной стороны, это действительно второй непростой выезд подряд, с довольно длительным перелетом. С другой — лучше проделать такую дорогу сейчас, когда еще не такой плотный график и не накопилась усталость. Хорошо, что у нас есть возможность прилететь не накануне игры, а на день раньше, чтобы как следует восстановиться, провести тренировку и подойти к матчу в хорошем состоянии.

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