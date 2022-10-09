Деннис Шредер прилетел в Лос-Анджелес и приступит к тренировкам с «Лейкерс» в понедельник

Разыгрывающий прилетел в Лос-Анджелес и в выходные пройдет медицинское обследование, сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.

По словам главного тренера Дарвина Хэма, Шредер сможет полностью включиться в работу в понедельник после поездки команды на гостевой предсезонный матч против .

Шредер подписал с «Лейкерс» минимальный контракт в сентябре после успешного выступления на Евробаскете-2022.

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