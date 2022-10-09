Деннис Шредер прилетел в Лос-Анджелес и приступит к тренировкам с «Лейкерс» в понедельник

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер прилетел в Лос-Анджелес и в выходные пройдет медицинское обследование, сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.

По словам главного тренера Дарвина Хэма, Шредер сможет полностью включиться в работу в понедельник после поездки команды на гостевой предсезонный матч против «Голден Стэйт».

Шредер подписал с «Лейкерс» минимальный контракт в сентябре после успешного выступления на Евробаскете-2022.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные