Деннис Шредер должен прибыть в расположение «Лейкерс» в эти выходные

Разыгрывающий Деннис Шредер планирует прибыть в расположение «Лейкерс» в эти выходные.

Шредер решил визовые проблемы, из-за которых пропустил начало тренировочного сбора. У него уже запланирован перелет из Германии в Лос-Анджелес.

Шредер подписал с «озерниками» минимальный контракт в сентябре после успешного выступления на Евробаскете-2022.

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