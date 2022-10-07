Деннис Шредер должен прибыть в расположение «Лейкерс» в эти выходные
Разыгрывающий Деннис Шредер планирует прибыть в расположение «Лейкерс» в эти выходные.
Шредер решил визовые проблемы, из-за которых пропустил начало тренировочного сбора. У него уже запланирован перелет из Германии в Лос-Анджелес.
Шредер подписал с «озерниками» минимальный контракт в сентябре после успешного выступления на Евробаскете-2022.
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