6253 зрителя на матче «Пармы» с «Зенитом» – новый рекорд посещаемости Лиги ВТБ-22/23

На матче «Пармы» и «Зенита» (60:65) в Перми был установлен новый рекорд посещаемости лиги ВТБ-2022/23.

Во дворце спорта «Молот» присутствовали 6253 зрителей. – действующий чемпион Лиги ВТБ.

Это первая домашняя игра для «Пармы» в нынешнем сезоне Единой лиги. Ранее команда Евгения Пашутина победила в гостях «Минск» (77:48).

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?