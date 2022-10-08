6253 зрителя на матче «Пармы» с «Зенитом» – новый рекорд посещаемости Лиги ВТБ-22/23

Теги Зенит болельщики Евгений Пашутин Минск Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

На матче «Пармы» и «Зенита» (60:65) в Перми был установлен новый рекорд посещаемости Единой лиги ВТБ-2022/23.

Во дворце спорта «Молот» присутствовали 6253 зрителей. «Зенит» – действующий чемпион Лиги ВТБ.

Это первая домашняя игра для «Пармы» в нынешнем сезоне Единой лиги. Ранее команда Евгения Пашутина победила в гостях «Минск» (77:48).

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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