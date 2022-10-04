Евгений Пашутин: «Парма» сделала важный первый шаг к большой цели»

Главный тренер «Пармы» остался доволен игрой команды в первом матче сезона лиги ВТБ против (77:48).

«Новый сезон, новая команда – новые цели. И первый раз мы вместе играем, плюс наш центровой Джоэл Джеймс присоединился к нам прямо перед игрой в Минске. Мы знали, что «Минск» – очень опасная команда, которая играет от дальнего броска.

Мы встречались с ними на турнире в Самаре и, конечно, очень хорошо подготовились. Практически всю неделю мы разбирали соперника, ставили перед собой задачу навязать борьбу лидерам – Владиславу Близнюку, Кириллу Ситнику. Нам это удалось в первых двух четвертях.

После перерыва поговорили, сделали коррекцию и в третьей четверти еще больше нарастили преимущество. Думаю, что мы на правильном пути, но много над чем надо работать. Это первая победа и это очень важный первый шаг к большой цели», – сказал Пашутин.

Джеймс набрал 7 очков, 8 подборов и 2 перехвата за 18 минут на площадке. Показатели Ситника составили 16 очков, 3 передачи и 3 перехвата, Близнюка – 4 очка и 5 передач.

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