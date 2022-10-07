Андрей Зубков – о матче против «Пармы»: «Мы должны выиграть, другого варианта нет»
Капитан «Зенита» Андрей Зубков накануне матча Лиги ВТБ против «Пармы» заявил, что команда настроена реабилитироваться после поражения от УНИКСа (79:82) в матче открытия сезона.
«Для нас это будет очень важная игра, потому что после проигрыша всегда тяжело настроиться на следующий матч — даже не физически, а морально. Но настрой такой, что мы должны выиграть, другого варианта нет.
Сейчас между играми проходит по 5-6 дней, поэтому успеваем и разобрать свои какие-то ошибки, и изучить соперника», – цитирует Зубкова официальный сайт «Зенита».
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