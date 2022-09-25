Маркелл Фульц выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца ноги

Разыгрывающий «Орландо» выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца ноги. Согласно заявлению клуба, игрок будет носить защитный ботинок, но операция не потребуется.

24-летний Фульц получил травму во время предсезонной тренировки.

Сроки возвращения Фульца в строй не называются, но по информации Orlando Sentinel, защитник пропустит предсезонный тренировочный лагерь.

Фульц пропустил большую часть последних двух сезонов из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного в январе 2021 года. Пропустив почти 14 месяцев, игрок вернулся в состав «Мэджик» в феврале этого года и провел 18 матчей, набирая в среднем 10,8 очка и 5,5 передачи.

Перемен! «Орландо»