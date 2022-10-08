Зрители стоя аплодировали Бобану Марьяновичу во время его дебюта за «Рокетс»
Центровой «Рокетс» Бобан Марьянович в пятницу дебютировал за команду в предсезонном матче с «Рэпторс» (116:100).
В момент появления на площадке 224-сантиметрового серба под занавес встречи зрители в Хьюстоне аплодировали стоя. Первое попадание Бобана также было встречено публикой с восторгом.
Экс-игрок «Мэверикс» за 1 минуту на площадке набрал 3 очка и 1 подбор.
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