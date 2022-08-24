Скотти Барнс высмеял фаната, которому не отбил пять Леброн

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Форвард «Торонто» Скотти Барнс посмеялся над одним из болельщиков во время стрима в соцсетях.

Барнс показал видеоролик, на котором фанат протягивает ладонь звездному форварду «Лейкерс» Леброну Джемсу, но получает отказ.

«Эй, я хочу, чтобы вы все посмотрели следующий ролик. Скажите, этот чувак – жуткий неудачник. Посмотрите, Леброн ставит сверху, и они сходят с ума. А потом он говорит: «Без шансов». И чувак в кепке проглотил. Что это вообще? До слез, братан. Боже, этот парень просто убил меня!» – прокомментировал видео Барнс.

Перемен! «Хьюстон»

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