Тари Исон: «Отныне я лучший друг Бобана. Больше никакого Тобайаса»

Новичок «Хьюстона» заявил, что теперь он является лучшим другом .

«Это моя охрана. Отныне я лучший друг. Больше никакого Тобайаса. Теперь только ты и я», – говорит 21-летний игрок в видеоролике, который опубликовали «Рокетс».

В июне «Даллас» обменял Марьяновича в .

Фото: официальный Twitter-аккаунт «Хьюстона».

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