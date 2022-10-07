Сборная США пытается переманить Джоэла Эмбиида у Франции
Федерация баскетбола США подтвердила заинтересованность в привлечении центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида в национальную команду, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Уроженец Камеруна в этом году получил гражданство Франции, а затем и США. Звездный центровой имеет право выбрать любую из трех национальных команд.
Ряд официальных лиц Федерации баскетбола Франции, в том числе менеджер сборной Борис Диао, подтвердили, что поддерживают контакт с Эмбиидом и надеются, что он сыграет за них на предстоящем чемпионате мира 2023 года.
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