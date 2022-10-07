Стив Керр – об изменившемся поведении Пула: «Нет ничего более далекого от истины»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил потасовку с одноклубником во время тренировки, во время которой ударил 23-летнего защитника.

Как сообщил инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, баскетболисты «Уорриорз» якобы заметили изменения в поведении Пула в недавно открывшемся тренировочном лагере на фоне переговоров о крупном продлении контракта.

Главный тренер «Голден Стэйт» отреагировал на слух.

«Нет ничего более далекого от истины. Пул очень хорош. Мне жаль видеть, как в прессе появляется дезинформация», – заявил Керр.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег