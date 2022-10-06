«Уорриорз» намерены сохранить Джордана Пула

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Голден Стэйт» намерен сохранить защитника Джордана Пула, контракт которого рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Исходя из всего, что я слышал, «Уорриорз» не собираются отпускать Джордана Пула. Конечно, им придется очень постараться, чтобы продлить контракты Пула и Эндрю Уиггинса», – сказал Буха.

Ранее стало известно, что у Пула во время тренировки произошла потасовка с одним из лидеров команды Дрэймондом Грином. Игроки начали толкать друг друга, затем Грин сильно ударил Пула, после чего их растащили партнеры. Позже Грин извинился перед командой за инцидент.

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