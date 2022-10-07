Андрей Ватутин – о возможном усилении: «Идти на рынок, не имея средств, бессмысленно»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался на тему возможного подписания шестого легионера и усиления состава в целом.

«В теории при разрешенных Лигой ВТБ шести легионерах у нас на контрактах пятеро, причем один из них – – на краткосрочном соглашении, которое истекает в этом месяце. Решение по Далласу будем принимать позже, и оно, в том числе, зависит от того, какие у клуба финансовые возможности.

Мы располагаем вполне боеспособным составом, идем в поход все вместе, верим в команду и тренерский штаб. Конечно, хотелось бы где-то дать тренеру больше возможностей для построения и вариативности игры, но на сегодня просто не можем себе это позволить. Ежедневно пытаемся найти спонсоров, но пока порадовать нечем.

Все усиления, которые можно было сделать с точки зрения финансов, мы сделали летом. Повторю, «хотелки» – это одно, финансы – другое. Всем предстоит понять, что сокращение бюджета – состоявшийся факт, и идти на рынок, не имея средств, бессмысленно. Мы не берем на себя невыполнимых обязательств.

Сейчас живем в совершенно иной парадигме, где очереди из классных игроков с Запада в клуб более нет по многим причинам. Вероятно, на осознание этого требуется больше времени, чем я предполагал, но реальность именно такова. Давайте поддерживать команду, которая есть сейчас, и не предаваться мечтаниям о звездных новичках», – сказал Ватутин.

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