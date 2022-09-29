Алексей Швед – о концовке финала Суперкубка: «Думаю, что нарушения пяти секунд не было»

Защитник ЦСКА Алексей Швед считает, что арбитр совершил ошибку в концовке финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, когда зафиксировал нарушение правила пяти секунд у разыгрывающего армейцев Далласа Мура.

— Что думаешь о решающем моменте в Суперкубке? Все обсуждают, нарушил ли Даллас Мур правило пяти секунд при вводе мяча из-за лицевой. Было что-то подобное на твоей памяти в решающих матчах?

— Нет, конечно. Думаю, в этом эпизоде не было нарушения пяти секунд.

— На паркете ты часто разговариваешь с арбитрами, споришь с ними. Это эмоции?

— Нет, почему? Просто очень часто они говорят: «Мы не можем свистеть фол каждый раз». Но если это фол, ты должен свистеть. Понимаю, что не хочется останавливать игру после каждого касания. Я и сам люблю, когда дают жестко играть. Но когда это дается в обе стороны.

— Уровень судейства в Единой лиге ВТБ упал после отъезда иностранцев?

— Ошибались все. И иностранные, и русские арбитры. У всех бывают ошибки, главное, чтобы их не было много.

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