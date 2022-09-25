Даллас Мур – о переходе в ЦСКА: «Я был в восторге. Международная обстановка меня не испугала»

Новичок ЦСКА Даллас Мур признался, что был в восторге от приглашения в московский клуб, его прекрасно приняли, и он перевезет семью в Россию, если армейцы продлят его контракт до конца сезона.

С американцем был подписан краткосрочный контракт на полтора месяца с возможностью продления до конца сезона-2022/23.

– Как ты отреагировал, когда узнал, что ЦСКА хочет тебя подписать? Советовался с кем-нибудь касаемо трансфера?

– Я был в восторге! Меня очень удивил мой агент, когда позвонил и сказал про ЦСКА. Этого я точно не ожидал. Это же один из лучших клубов в Европе, если не лучший. Круто быть частью такой команды. Я ни с кем не советовался, принял это решение лично. Международная обстановка меня не испугала. Я не лезу в политику. Все прошло отлично, в клубе меня прекрасно приняли.

– Не разочаровал ли тебя тот факт, что российские клубы в этом сезоне не примут участие в Евролиге? Как думаешь, допустят ли команды до еврокубков в следующем сезоне?

– Я и до перехода в ЦСКА знал, что так будет. Что есть, то есть. Но я никак не мог пропустить возможность играть за такой клуб. Я счастлив. Что касается допуска – вопрос не ко мне. Я ничего не решаю. Посмотрим, что будет.

– Сильно ли отличается баскетбольная атмосфера в Белграде и Москве? И как тебе Москва в целом?

– В Белграде, на мой взгляд, невероятная атмосфера. Моей жене там нравится, мои дети там идут в школу. Если клуб решит меня оставить, то в ближайшее время они переедут в Москву. Я рад, что буду играть перед московской публикой. Я жду поддержки со стороны болельщиков. Хотя во время матча я, конечно же, сосредоточен на самой игре. Все в команде приняли меня отлично – от тренера до игроков. Проблем с адаптацией нет. Что касается города, то он огромен. У меня пока не было возможности пройтись по Москве и посмотреть все достопримечательности, так как у нас полным ходом идет подготовка к сезону. Но я обязательно найду время, чтобы все обойти. Национальную кухню я пока не попробовал, это тоже нужно будет сделать.

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