Джален Роуз: «Расселл Уэстбрук не отыграет весь сезон в «Лейкерс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джален Роуз считает, что должны обменять в «Индиану».

«Все будут судить его только по зарплате, не обращая внимания на продуктивность. Не думаю, что он отыграет в «Лейкерс» весь сезон. Если они могут заполучить и , мне бы это очень понравилось, особенно на данном этапе карьеры Леброна Джеймса», – заявил Роуз.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» всерьез рассматривают вариант обмена Уэстбрука в «Пэйсерс», но пока не готовы расстаться с двумя пиками первого раунда в качестве компенсации.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри