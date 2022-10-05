Джален Роуз: «Расселл Уэстбрук не отыграет весь сезон в «Лейкерс»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз считает, что «Лейкерс» должны обменять Расселла Уэстбрука в «Индиану».
«Все будут судить его только по зарплате, не обращая внимания на продуктивность. Не думаю, что он отыграет в «Лейкерс» весь сезон. Если они могут заполучить Бадди Хилда и Майлза Тернера, мне бы это очень понравилось, особенно на данном этапе карьеры Леброна Джеймса», – заявил Роуз.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» всерьез рассматривают вариант обмена Уэстбрука в «Пэйсерс», но пока не готовы расстаться с двумя пиками первого раунда в качестве компенсации.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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