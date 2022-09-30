В Мособлсуд поступила жалоба на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

В Мособлсуд поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения жалобы станет известна позже.

«Московский областной суд зарегистрировал апелляционную жалобу Грайнер Бриттни на приговор Химкинского городского суда Московской области. Дата слушаний еще не назначена», – приводятся слова представителя суда.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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