Дмитрий Бивол сфотографировался с Шакилом О′Нилом в Абу-Даби

Российский боксер Дмитрий Бивол опубликовал фотографии, на которых он стоит вместе с легендарным игроком НБА Шакилом О′Нилом.

Бивол находится в Абу-Даби, где проходит акклиматизацию перед боем с мексиканцем Хильберто Рамиресом. 5 ноября россиянин проведет очередную защиту пояса WBA в полутяжелом весе.

О′Нил – четырехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002) и «Майами» (2006). По окончании спортивной карьеры стал телеведущим и комментатором на телеканале TNT.

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