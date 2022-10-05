Шакил О’Нил: «Рекорд НБА по очкам приблизит Леброна к вершине, но Джордан останется величайшим игроком»

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил считает, что форвард «Лейкерс» не станет величайшим игроком в истории, даже если обойдет Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру.

«Это интересный вопрос. Леброн готовится сделать что-то такое, чего не делали уже долгое время, и это приблизит его к вершине. Но для меня лучшими всегда были , , и все эти парни. Я расссматриваю и Леброна, но считаю, что Джордан остается величайшим», – заявил О’Нил.

37-летний Джеймс (37 062) отстает от Абдул-Джаббара (38 387) на 1 326 очков.

Для выхода на 1-е место по очкам Джеймсу в новом сезоне надо набирать по 16,5 очка в среднем за игру, если он проведет 80 матчей, или 22 очка, если выйдет в 60 встречах регулярки.

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