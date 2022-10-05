Шакил О’Нил: «Рекорд НБА по очкам приблизит Леброна к вершине, но Джордан останется величайшим игроком»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Джулиус Ирвинг Баскетбол

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не станет величайшим игроком в истории, даже если обойдет Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру.

«Это интересный вопрос. Леброн готовится сделать что-то такое, чего не делали уже долгое время, и это приблизит его к вершине. Но для меня лучшими всегда были Джулиус Ирвинг, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и все эти парни. Я расссматриваю и Леброна, но считаю, что Джордан остается величайшим», – заявил О’Нил.

37-летний Джеймс (37 062) отстает от Абдул-Джаббара (38 387) на 1 326 очков.

Для выхода на 1-е место по очкам Джеймсу в новом сезоне надо набирать по 16,5 очка в среднем за игру, если он проведет 80 матчей, или 22 очка, если выйдет в 60 встречах регулярки.

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