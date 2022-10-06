«Уорриорз» вряд ли станут использовать Клэя Томпсона в предсезонном матче с «Лейкерс»
«Уорриорз» планируют оставить защитника Клэя Томпсона в запасе в воскресенье, когда команда проведет предсезонный матч с «Лейкерс».
В «Голден Стэйт» решили, что не будут торопиться с использованием Томпсона на данном этапе подготовки к сезону.
Томпсон ранее заявил, что «летом не играл в баскетбол из-за психологического барьера». Снайпер пропустил предсезонные матчи с «Уизардс» в Японии.
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