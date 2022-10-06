«Уорриорз» вряд ли станут использовать Клэя Томпсона в предсезонном матче с «Лейкерс»

«Уорриорз» планируют оставить защитника в запасе в воскресенье, когда команда проведет предсезонный матч с .

В решили, что не будут торопиться с использованием Томпсона на данном этапе подготовки к сезону.

Томпсон ранее заявил, что «летом не играл в баскетбол из-за психологического барьера». Снайпер пропустил предсезонные матчи с «Уизардс» в Японии.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта