«Уорриорз» вряд ли станут использовать Клэя Томпсона в предсезонном матче с «Лейкерс»

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Лейкерс НБА Клэй Томпсон Баскетбол

«Уорриорз» планируют оставить защитника Клэя Томпсона в запасе в воскресенье, когда команда проведет предсезонный матч с «Лейкерс».

В «Голден Стэйт» решили, что не будут торопиться с использованием Томпсона на данном этапе подготовки к сезону. 

Томпсон ранее заявил, что «летом не играл в баскетбол из-за психологического барьера». Снайпер пропустил предсезонные матчи с «Уизардс» в Японии.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные