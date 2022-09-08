НБА на данный момент не ведет активную работу над появлением команд в Лас-Вегасе и Сиэтле

В среду журналист Associated Press Вилли Рамирес написал о том, что близка к объявлению планов по расширению за счет команд в и Лас-Вегасе.

Рамирес через некоторое время удалил пост. Чуть позже обозреватель Las Vegas Review-Journal Мик Акерс сообщил о том, что о расширении лиги на данном этапе речи не идет.

«Как сообщил источник, в ближайшее время не будет объявлено о грядущем расширении НБА, несмотря на появившийся ранее слух», – написал Акерс.

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