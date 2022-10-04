Леброн Джеймс – о 0-7 с игры в матче с «Кингз»: «Последнее, о чем я сейчас думаю»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал неудачное выступление в предсезонном матче против (75:105).

Звездный баскетболист набрал 4 очка (0-7 с игры, 4-5 штрафных), 2 передачи и 1 подбор за 15:41 на площадке.

«Я просто не попал несколько бросков. Я промазал три лэй-апа, открытый лэй-ап и пару трехочковых. Раньше у меня было ноль с игры, и я дольше находился на площадке. У меня был матч, в котором я начал с 0-9. Тогда мне потребовалось 35-40 минут, чтобы войти в свой ритм.

Здесь было 15 минут, и на этом все закончилось. Попал или нет – это последнее, о чем я сейчас думаю. Речь идет о наших привычках в нападении и защите, над которыми мы работали в течение недели. Сегодня у каждого из нас были хорошие моменты», сказал Джеймс.

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