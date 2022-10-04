Дарвин Хэм: «Со спиной Энтони Дэвиса ничего серьезного»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что травма спины форварда Энтони Дэвиса не носит серьезного характера.
«Со спиной Энтони Дэвиса ничего серьезного, никаких структурных повреждений. Просто небольшое мышечное напряжение в пояснице», – заявил Хэм.
В понедельник Дэвис принял участие в первом предсезонном матче против «Сакраменто» (75:105). За 16 минут «большой» оформил дабл-дабл – 11 очков (4 из 9 с игры) и 11 подборов.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?