Дарвин Хэм: «Со спиной Энтони Дэвиса ничего серьезного»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что травма спины форварда Энтони Дэвиса не носит серьезного характера.

«Со спиной Энтони Дэвиса ничего серьезного, никаких структурных повреждений. Просто небольшое мышечное напряжение в пояснице», – заявил Хэм.

В понедельник Дэвис принял участие в первом предсезонном матче против «Сакраменто» (75:105). За 16 минут «большой» оформил дабл-дабл – 11 очков (4 из 9 с игры) и 11 подборов.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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