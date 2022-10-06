Энтони Дэвис пропустил предсезонный матч с «Санз» из-за проблем со спиной

Тяжелый форвард не выходил на площадку в предсезонном матче против (115:119) в среду.

Дэвис остался в резерве из-за мышечного напряжения в пояснице.

В «Лейкерс» решение оставить Дэвиса в резерве назвали «мерой предосторожности». В команде не хотят рисковать здоровьем игрока во время предсезонной подготовки, когда команда проводит три матча за четыре дня.

В понедельник Дэвис принял участие в первом предсезонном матче против «Сакраменто» (75:105). За 16 минут «большой» оформил дабл-дабл – 11 очков (4 из 9 с игры) и 11 подборов.

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