Малакай Флинн получил перелом скулы, пропустит предсезонные матчи «Торонто»

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Разыгрывающий «Торонто» Малакай Флинн перенес операцию по исправлению небольшого перелома левой скулы.

Флинн получил травму в третьей четверти предсезонного матча против «Юты» (114:82) в минувшее воскресенье.

Ожидается, что разыгрываюший вернется в строй до начала регулярного чемпионата и будет носить защитную маску какое-то время.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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