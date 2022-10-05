Малакай Флинн получил перелом скулы, пропустит предсезонные матчи «Торонто»
Разыгрывающий «Торонто» Малакай Флинн перенес операцию по исправлению небольшого перелома левой скулы.
Флинн получил травму в третьей четверти предсезонного матча против «Юты» (114:82) в минувшее воскресенье.
Ожидается, что разыгрываюший вернется в строй до начала регулярного чемпионата и будет носить защитную маску какое-то время.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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