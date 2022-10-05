Малакай Флинн получил перелом скулы, пропустит предсезонные матчи «Торонто»

Разыгрывающий Малакай Флинн перенес операцию по исправлению небольшого перелома левой скулы.

Флинн получил травму в третьей четверти предсезонного матча против «Юты» (114:82) в минувшее воскресенье.

Ожидается, что разыгрываюший вернется в строй до начала регулярного чемпионата и будет носить защитную маску какое-то время.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри