Карл-Энтони Таунс лежал в больнице с инфекцией горла, потерял 8 килограммов

Звездный бигмен «Миннесоты» на прошлой неделе был госпитализирован с инфекцией горла, которая вызвала у него проблемы с дыханием и вынудила игрока несколько дней находиться на постельном режиме.

В понедельник Таунс впервые после болезни пообщался с журналистами. По словам центрового, он потерял около 8 килограммов. Карл-Энтони не стал раскрывать детали заболевания, известно лишь, что оно не связано с COVID-19.

Таунс пока что не участвует в тренировочном сборе «Тимбервулвс». Разрешение подняться с постели он получил лишь в субботу, когда посетил командное мероприятие.

«Я все еще восстанавливаюсь. Мне становится лучше.

Во время болезни приходилось заботиться о более насущных вещах, чем баскетбол», – заявил Таунс.

Таунс не будет играть во вторник в первом предсезонном матче команды против «Хит» в Майами. На данном этапе лидер «волков» будет работать над улучшением своей физической формы.

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