Скут Хендерсон: «Стараюсь взять мышление Кобе, чтение игры Криса Пола, защиту Холидея»

Претендент на первый номер драфта НБА-2023, разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон рассказал, на кого ориентируется в игре.

«Меня вдохновляет . Я не слишком похож на него, но мне нравится его мышление: обыграть любого, кто находится перед тобой. Буду стараться сохранить этой настрой на протяжении всей карьеры.

Я пытаюсь быть собой, но также смотрю очень много баскетбола. Часто наблюдаю за . Его чтение любой игровой ситуации как в атаке, так и в защите, впечатляет. Также стараюсь учиться технике защиты у Дрю Холидея»

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича