«Партизан» продал все 11 500 абонементов на матчи Евролиги-22/23

завершил продажу абонементов на матчи Евролиги в сезоне-2022/23.

Клуб сообщил, что все 11 500 доступных абонементов были реализованы. Матчи Евролиги команда будет проводить на , которая вмещает 18 000 зрителей.

В начале сентября «Партизан» объявил о новом рекорде Евролиги. Клуб реализовал более 10 000 сезонных абонементов за 24 дня после старта продаж.

«Партизан» начнет свой сезон Евролиги-2022/23 в Берлине 7 октября матчем против «Альбы». Первый домашний матч белградская команда проведет в третьем раунде 18 октября против .

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