Президент «Партизана»: «Баскетбол — красивый, но неприбыльный вид спорта»

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович отметил, что бюджет белградского клуба существенно меньше бюджета некоторых клубов .

«Нужно понимать, что наш бюджет в три раза меньше, чем у некоторых других клубов Евролиги. Есть много внешних факторов, которые нам нужно преодолеть. Например, у всех американских игроков долларовые контракты. Разница в курсе составляет 20 процентов. Таким образом, контракт на 5 млн долларов будет стоить на миллион больше из-за разницы в курсе.

Болельщики не знают, как устроен клубный баскетбол. Баскетбол — красивый, но неприбыльный вид спорта. Если посмотреть на футбол и Лигу чемпионов УЕФА, там есть призовые на 10 миллионов долларов. У футбольных клубов больше шансов заработать», – сказал Мияйлович.

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