Дарвин Хэм: «Будем успешно задействовать всех трех звезд «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает яркой игры от звездного трио команды, состоящего из Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука.

«Мы действительно будем использовать комбинации, в которых будут успешно задействованы все трое. Я ожидаю, что это будет на очень, очень высоком уровне», – признался Хэм.

Ранее специалист неоднократно заявлял, что планирует найти подходящую роль на площадке для Уэстбрука, которого часто критиковали в прошлом сезоне.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные