Дарвин Хэм: «Будем успешно задействовать всех трех звезд «Лейкерс»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ожидает яркой игры от звездного трио команды, состоящего из Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука.
«Мы действительно будем использовать комбинации, в которых будут успешно задействованы все трое. Я ожидаю, что это будет на очень, очень высоком уровне», – признался Хэм.
Ранее специалист неоднократно заявлял, что планирует найти подходящую роль на площадке для Уэстбрука, которого часто критиковали в прошлом сезоне.
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