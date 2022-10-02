Дарвин Хэм: «Будем успешно задействовать всех трех звезд «Лейкерс»

Главный тренер ожидает яркой игры от звездного трио команды, состоящего из , и .

«Мы действительно будем использовать комбинации, в которых будут успешно задействованы все трое. Я ожидаю, что это будет на очень, очень высоком уровне», – признался Хэм.

Ранее специалист неоднократно заявлял, что планирует найти подходящую роль на площадке для Уэстбрука, которого часто критиковали в прошлом сезоне.

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