Крис Бруссард: «В конце карьеры у Леброна Джеймса будет больше очков, чем у Майкла Джордана, и больше передач, чем у Мэджика Джонсона»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард призвал обратить внимание на уникальное достижение форварда .

«Все знают, что я ставлю выше Леброна, но есть удивительная вещь. Леброн для многих – это смесь Майкла и . В конце карьеры у него будет больше очков, чем у Майкла, и больше передач, чем у Мэджика. Впечатляющий момент, на который стоит обратить внимание, поскольку Леброн продолжает ломать рекорды», – написал Бруссард в своем твиттер-аккаунте.

Недавно Джеймс поднялся на второе место по количеству очков, набранных за карьеру. Он уступает только Кариму Абдул-Джаббару по этому показателю.

Также Леброн находится на седьмой позиции в списке игроков НБА с наибольшим количеством передач.

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