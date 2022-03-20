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Sports.ru NBA

    Крис Бруссард: «В конце карьеры у Леброна Джеймса будет больше очков, чем у Майкла Джордана, и больше передач, чем у Мэджика Джонсона»

    Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Эксперт Fox Sports Крис Бруссард призвал обратить внимание на уникальное достижение форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    «Все знают, что я ставлю Майкла Джордана выше Леброна, но есть удивительная вещь. Леброн для многих – это смесь Майкла и Мэджика Джонсона. В конце карьеры у него будет больше очков, чем у Майкла, и больше передач, чем у Мэджика. Впечатляющий момент, на который стоит обратить внимание, поскольку Леброн продолжает ломать рекорды», – написал Бруссард в своем твиттер-аккаунте.

    Недавно Джеймс поднялся на второе место по количеству очков, набранных за карьеру. Он уступает только Кариму Абдул-Джаббару по этому показателю.

    Также Леброн находится на седьмой позиции в списке игроков НБА с наибольшим количеством передач.

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