Василие Мицич: «Клубы НБА не решаются давать мне ту роль, которую я хочу»

Разыгрывающий объяснил, почему не смог договориться о переходе в клуб в минувшее межсезонье.

«У меня есть желание уехать в НБА, но, как видите, дела идут не очень хорошо. В своих решениях я всегда отдаю приоритет баскетболу. Даже не пытаюсь гнаться за деньгами, которые зарабатываю в Европе, а их трудно получить. Я никогда не гонюсь за деньгами или за отдельными призами. Я знаю, что они придут, если я приложу большие усилия в игре и покажу хорошие результатов.

Из того, что я слышал от своих агентов, ходили слухи о некоторых командах. Некоторые команды действительно интересовались мной. Насколько я понимаю, они не решаются давать мне ту роль, которую я хочу.

Что касается «Оклахомы», у них есть права на меня, и я хотел бы туда поехать. Возможно, наши интересы расходятся. Они хотят развивать молодых игроков и создать команду со всеми талантливыми парнями, которые у них есть. Может быть, я не вхожу их планы.

Возможно, заинтересованные команды уровня плей-офф найдут лазейку и подпишут меня, но это не в моей власти. Я не могу прийти к ним и сказать: «Послушайте, я хороший игрок, возьмите меня». Это зависит от них.

Мицич находится на третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. За сезон-2022/23 он заработает 3,3 миллиона долларов.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?