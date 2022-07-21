Василие Мицич останется в «Анадолу Эфесе»

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» (28 лет, 196 см) продолжит выступать за команду в следующем сезоне, сообщил агент игрока Мишко Разнатович.

Ранее проходила информация об интересе к Мицичу нескольких клубов . Сам баскетболист заявил, что этим летом «как никогда готов к переезду» в США.

Права на Мицича в НБА принадлежат «Оклахоме», которая перестраивает состав и делает ставку на молодых игроков.

Лидер был признан MVP «Финала четырех» в двух последних сезонах.

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты