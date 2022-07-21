Василие Мицич останется в «Анадолу Эфесе»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Мишко Разнатович Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич (28 лет, 196 см) продолжит выступать за команду в следующем сезоне, сообщил агент игрока Мишко Разнатович.

Ранее проходила информация об интересе к Мицичу нескольких клубов НБА. Сам баскетболист заявил, что этим летом «как никогда готов к переезду» в США.

Права на Мицича в НБА принадлежат «Оклахоме», которая перестраивает состав и делает ставку на молодых игроков.

Лидер «Анадолу Эфеса» был признан MVP «Финала четырех» Евролиги в двух последних сезонах.

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