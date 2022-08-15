Руководитель команды Западной конференции: «Цена за Василие Мицича слишком высока»

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, «Оклахома» просит слишком высокую цену за у команд, которые хотели бы приобрести сербского разыгрывающего.

«Я думаю, что цена за Мицича слишком высока. Парень умеет играть, я думаю, он добился бы успеха в НБА. Но никто не хочет отказываться от драфт-пиков и денег ради него», – сказал функционер.

Ранее агент Мицича Мишко Разнатович сообщил, что игрок продолжит выступать за турецкий в следующем сезоне, несмотря на готовность попробовать свои силы в НБА. Права на Мицича в НБА принадлежат «Оклахоме».

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