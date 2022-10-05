«Чикаго» активировал опцию в контракте с Патриком Уильямсом на сезон-23/24 (9,8 млн долларов)

воспользовался опцией команды в контракте с форвардом на сезон-2023/24, пишет обозреватель Sportrac Кейт Смит.

Это будет четвертый год в стандартном соглашении новичка, за который игрок заработает 9,8 миллиона долларов.

Уильямс был выбран «Буллс» под четвертым номером на драфте-2020. В своем втором сезоне в он провел только 22 матча (5 – в плей-офф), так как восстанавливался после травмы кисти.

Средние показатели форварда в регулярном чемпионате-2021/22 составили 9 очков и 4,1 подбора при реализации 52,9% с игры и 51,7% из-за дуги.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри