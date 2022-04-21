Патрик Уильямс – об опеке Янниса Адетокумбо: «Он хорош, но он не бог, не нужно бояться»

Форвард рассказал о том, как готовится к противостоянию с форвардом Яннисом Адетокумбо.

«Так же, как вы готовитесь к любому другому. Прежде всего, не нужно бояться. Я чувствую, что многие в этой лиге боятся или нервничают, когда защищаются против таких парней. Он такой же человек, как и я. Он хорош, но он не бог», – заявил Уильямс.

В среду «Буллс» сыграю второй матч серии первого раунда плей-офф против «Бакс» (0-1).

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА