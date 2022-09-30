Горан Драгич: «Не могу спать спокойно, потому что хочу вернуться в финал НБА»

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Разыгрывающий «Чикаго» Горан Драгич признался, что жаждет вновь дойти до финальной серии НБА, поскольку в 2020 году он пропустил большую часть серии из-за травмы.

«Каждый спортсмен, каждый баскетболист хочет выиграть чемпионат, в том числе я.

Я уже был близок к чемпионству с «Майами». К сожалению, я получил травму в финальной серии и до сих пор не могу спать спокойно, потому что хочу туда вернуться.

У меня все еще есть это желание, я чувствую себя хорошо, я здоров. Мне 36 лет. Я уже не так молод, но у меня все еще есть эта страсть, и это самое главное», – сказал словенец.

В 2020 году «Майами» проиграл «Лейкерс» (2-4) в финальной серии розыгрыша плей-офф НБА, который проводился в «пузыре» в Орландо.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?

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