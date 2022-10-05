Эрик Споэльстра – лучший тренер НБА по мнению генменеджеров

В рамках ежегодного опроса генеральные менеджеры команд НБА определили лучшего главного тренера в лиге.
Эрик Споэльстра («Майами») получил 55% голосов и возглавил рейтинг. Он опередил Стива Керра (22%), который привел «Голден Стэйт» в титулу чемпиона НБА-2022.
Третье место по итогам опроса разделили Грегг Попович («Сан-Антонио») и Монти Уильямс («Финикс»). У них по 7% голосов.
Кроме того, генеральные менеджеры отметили Майка Буденхольцера («Милуоки») и Тэйлора Дженкинса («Мемфис»).
Год назад Споэльстра также был признан лучшим главным тренером НБА, набрав 52% голосов.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри