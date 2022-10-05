Эрик Споэльстра – лучший тренер НБА по мнению генменеджеров

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В рамках ежегодного опроса генеральные менеджеры команд НБА определили лучшего главного тренера в лиге.

Эрик Споэльстра («Майами») получил 55% голосов и возглавил рейтинг. Он опередил Стива Керра (22%), который привел «Голден Стэйт» в титулу чемпиона НБА-2022.

Третье место по итогам опроса разделили Грегг Попович («Сан-Антонио») и Монти Уильямс («Финикс»). У них по 7% голосов.

Кроме того, генеральные менеджеры отметили Майка Буденхольцера («Милуоки») и Тэйлора Дженкинса («Мемфис»).

Год назад Споэльстра также был признан лучшим главным тренером НБА, набрав 52% голосов.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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