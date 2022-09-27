Келвин Бут: «Факундо Кампаццо любили в раздевалке, но «Денвер» движется в другом направлении»

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Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут прокомментировал расставание с разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) в нынешнее межсезонье.

«Факундо Кампаццо отдал свое сердце и душу, когда был здесь. Его любили в раздевалке. Мы хотели стать немного более габаритной командой, поэтому не думали, что такой разыгрывающий нам абсолютно необходим.

Мы приняли решение двигаться в другом направлении. Понимаю, что он, вероятно, хотел играть здесь дольше. Но такие вещи происходят каждый сезон», – сказал Бут.

Кампаццо провел два сезона за «Наггетс». В минувшем регулярном чемпионате он набирал 5,1 очка и 3,4 передачи в среднем за матч.

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