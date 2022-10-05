Невеста Име Удоки простила измену и поддерживает его на 100 процентов

Невеста главного тренера , актриса Ниа Лонг, простила жениху измену и полностью поддерживает его.

Об этом рассказал актер Массаи З. Дорси, бывший Ниа Лонг и отец ее старшего сына.

«Мы общаемся как семья. Все дело в безусловной любви, и Ниа ему ее дает. Мы поддерживаем его на 100 процентов.

Могу сказать только хорошее об Име. Он хороший человек. Я рад, что он есть в жизни моего сына.

Име совершил ошибку. Каждому человеку нужен второй шанс. Как сказано в Библии, плоть слаба. Он неплохой парень. Надеюсь, что он извлек урок», – цитирует Дорси Daily Mail.

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